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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,045242-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015198-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,054949-0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,079162-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035547-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Global Md Port. Değ. EYF0,015043-0,07
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,024084-0,03
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,016728-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022594-0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021837-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029873-0,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,034117-0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010814-0,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,031735-0,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,019838-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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