BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,070736
|-0,25
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067750
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,040877
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034538
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017493
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035727
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022716
|-0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,068020
|-0,37
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,145546
|-0,37
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,035965
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013589
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,070962
|-0,15
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,121609
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022982
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,017223
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026917
|-0,09
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018292
|-0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014361
|-0,01
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,016020
|-0,01