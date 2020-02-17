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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070736 -0,25 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

17.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070736-0,25
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067750-0,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040877-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034538-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017493-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035727-0,48
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,022716-0,38
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,068020-0,37
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,145546-0,37
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035965-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013589-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,070962-0,15
NN Hay. Em. Karma EYF0,121609-0,15
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022982-0,13
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,017223-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,026917-0,09
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018292-0,09
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,014361-0,01
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,016020-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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