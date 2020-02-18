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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040177 -0,20 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

18.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040177-0,20
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,055747-0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011367-0,18
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,050548-0,16
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,076580-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015219-0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,054382-1,21
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042659-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035953-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF0,025444-1,05
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,016785-0,36
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,024172-0,29
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,037042-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,090959-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022658-0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021887-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010408-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,033232-0,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,032222-0,20
NN Hay. Em. Altın EYF0,019969-0,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,035458-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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