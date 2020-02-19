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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040845 -0,18 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

19.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:28BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040845-0,18
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,060831-0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,032452-0,12
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,048822-0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,046329-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017433-0,39
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015207-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,034873-1,44
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035424-1,16
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,069636-1,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,133767-1,07
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,125646-1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,017181-0,92
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,022895-0,70
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,013566-0,65
Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,029178-0,60
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,070838-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,035401-1,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024824-1,32
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,023900-1,08
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,016611-0,97
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015955-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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