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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,040896 -0,20 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

20.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:16BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,040896-0,20
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070779-0,20
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067770-0,18
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038240-0,16
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,110164-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015181-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,078787-0,93
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,034606-0,77
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,069250-0,55
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,133123-0,48
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,053799-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,017046-0,79
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,049077-0,56
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,024006-0,30
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,018322-0,27
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,018517-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,023820-0,33
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,016574-0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,035347-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,015748-0,10
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,024799-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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