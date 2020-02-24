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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040147 -0,68 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

24.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:30BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040147-0,68
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019815-0,48
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010586-0,46
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,049002-0,40
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057605-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042462-1,12
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,035768-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018619-0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018684-0,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,018751-0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019141-0,80
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017510-0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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