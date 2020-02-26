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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,077051 -0,59 Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

26.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:44BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,077051-0,59
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,055614-0,58
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,031389-0,58
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,073609-0,58
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,108649-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015146-0,17
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017160-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,034340-1,29
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,021033-0,48
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,082130-0,48
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,021787-0,48
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,103118-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057655-1,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,037038-0,76
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,017414-0,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,083546-0,41
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,018937-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021969-0,35
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022909-0,34
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012918-0,31
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,026863-0,29
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,011949-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033974-2,26
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033177-2,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033974-2,16
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,036279-2,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033698-1,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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