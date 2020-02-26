BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,077051
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,055614
|-0,58
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031389
|-0,58
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,073609
|-0,58
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,108649
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015146
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,017160
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,034340
|-1,29
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021033
|-0,48
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,082130
|-0,48
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021787
|-0,48
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,103118
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057655
|-1,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,037038
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,017414
|-0,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,083546
|-0,41
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018937
|-0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021969
|-0,35
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022909
|-0,34
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,012918
|-0,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,026863
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011949
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033974
|-2,26
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,033177
|-2,20
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033974
|-2,16
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036279
|-2,02
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,033698
|-1,98