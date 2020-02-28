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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,039886 -0,36 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

28.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:36BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039886-0,36
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,071837-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,068077-0,29
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,019740-0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011330-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016919-1,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015030-0,97
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,072596-4,42
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020227-4,34
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,078989-4,34
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020956-4,33
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031566-4,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,021587-2,91
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,067013-2,84
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,046605-2,70
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,029755-2,63
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,012877-2,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022816-3,61
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015861-3,58
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033706-2,88
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023683-2,80
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015651-1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033980-0,24
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:11:20