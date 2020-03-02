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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,024270 -2,38 Garanti Em. Hay. K.B.A.

02.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:38BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,024270-2,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039173-1,79
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,070724-1,55
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011158-1,52
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,075264-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016666-1,50
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014824-1,37
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,029855-5,42
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,047681-4,55
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,110672-4,23
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,082722-4,21
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,073827-4,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,012508-2,87
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,066781-2,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,120406-2,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,083350-2,79
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,018105-2,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033018-2,04
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022351-2,04
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023211-1,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015545-1,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015413-1,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,034237-0,34
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011534-0,34
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033438-0,34
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010844-0,33
NN Hay. Em. Altın EYF0,021201-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:32:33