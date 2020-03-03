Haberler » Ekonomi » BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,076717 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,076717-0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016815-1,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,036716-0,35
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012657-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,023076-0,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,023004-0,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012864-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,020966-1,11
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033858-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034835-1,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033699-1,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033070-1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:00:22