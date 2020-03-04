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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033430-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012522-1,07
NN Hay. Em. Katılım Kat. EYF0,009996-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057359-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,023047-0,13
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012858-0,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,023000-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033500-1,06
NN Hay. Em. Altın EYF0,020745-1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034469-1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033345-1,05
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,036852-1,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:39:09