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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,059642 -0,82 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,059642-0,82
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068940-0,81
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,071751-0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040459-0,54
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,050929-0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014803-1,14
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,017024-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038768-1,69
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033055-1,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,073141-1,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031395-1,02
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,049676-0,96
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,086382-1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,124811-1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,069277-1,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016273-1,30
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023289-1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022658-1,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015850-1,59
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022852-1,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023675-1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033592-1,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:04:45