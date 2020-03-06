BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038183
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,041514
|-0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,011389
|-0,18
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,059561
|-0,14
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,050860
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014778
|-0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032385
|-2,03
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038291
|-1,23
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,033400
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,057171
|-1,01
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023215
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,081707
|-0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,124691
|-0,10
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069225
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022630
|-0,12
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,022993
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020729
|-1,04
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033321
|-1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034443
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,036824
|-1,03
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010615
|-1,03