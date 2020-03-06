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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038183 -0,22 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038183-0,22
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,041514-0,19
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011389-0,18
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,059561-0,14
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,050860-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014778-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032385-2,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038291-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,033400-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057171-1,01
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023215-0,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,081707-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,124691-0,10
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,069225-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022630-0,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,022993-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,020729-1,04
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033321-1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034443-1,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,036824-1,03
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010615-1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:04:28