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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071186 -1,54 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

09.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:36
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,071186-1,54
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,011214-1,54
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,107379-1,53
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094920-1,49
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,072834-1,47
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016874-1,15
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014683-0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,031379-3,11
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,037260-2,69
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,048622-2,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,030693-2,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032562-2,51
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,121868-2,26
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,084505-2,18
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,067718-2,18
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016033-1,78
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,029802-1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023736-1,12
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033685-1,11
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022968-0,80
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015929-0,80
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,015667-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi
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