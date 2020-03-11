Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç.

11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,023363-1,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016373-0,47
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014400-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,065297-3,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,027693-3,31
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,044430-2,69
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018373-2,51
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,071741-2,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,014906-2,84
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,021844-2,28
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,043382-2,15
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016492-1,99
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,066772-1,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021837-3,63
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,021026-3,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,031016-3,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,014578-3,60
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014802-2,79
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,032061-0,97
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,036497-0,89
NN Hay. Em. Altın EYF0,021276-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,035348-0,57
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033995-0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Ekonomi
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı