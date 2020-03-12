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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023211 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,023211-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,106945-0,65
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,108039-0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,094451-0,62
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,074098-0,61
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,016301-0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,029005-2,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043772-1,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,033938-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,030034-0,98
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019141-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054910-0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,077261-0,79
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,018310-0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,020781-0,75
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,066528-0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,022552-0,40
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,021074-0,15
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,026267-0,12
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,022497-0,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,030984-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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