Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022521 -2,97 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,022521-2,97
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,068816-2,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,104066-2,69
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,070637-2,67
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,105158-2,67
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015806-3,04
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014198-1,46
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025034-9,49
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,026391-9,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,040487-7,50
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,098031-7,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060021-7,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,112127-5,50
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,026916-5,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,062528-5,27
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,078053-5,17
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,014147-4,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,029021-6,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020438-6,31
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019836-5,99
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013800-5,65
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014330-3,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033666-0,32
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,032229-0,32
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,036678-0,29
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010927-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,034471-0,28

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı