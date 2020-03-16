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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,075022 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,075022-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,031796-1,78
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016049-1,59
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,035510-0,99
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,016763-0,78
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,073916-0,72
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,017939-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,026839-0,35
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013759-0,30
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,017879-0,27
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,025863-0,26
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019785-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,020840-2,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034627-2,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033497-2,45
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033304-2,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,037020-2,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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