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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067345 -2,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,067345-2,56
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,069384-2,52
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,102329-2,47
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,022214-2,44
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,090437-2,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015361-3,48
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014129-1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023612-9,16
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020675-7,96
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,069183-7,91
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,080104-7,84
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,047836-7,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013554-5,91
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,018673-5,53
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,057887-5,24
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,025985-5,07
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,011152-5,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,018054-8,75
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012558-8,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,019012-7,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,026961-7,70
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013480-6,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,030397-3,54
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,034709-3,30
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,032135-2,17
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,032583-2,16
NN Hay. Em. Altın EYF0,020394-2,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,026245-0,02
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,021617-0,01
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,066555-0,01
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,022846-0,01
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,023690-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : BNP Paribas, Ekonomi

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