BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,067345 -2,56 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
17.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:32
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,067345
|-2,56
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,069384
|-2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,102329
|-2,47
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022214
|-2,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090437
|-2,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015361
|-3,48
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014129
|-1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,023612
|-9,16
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020675
|-7,96
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,069183
|-7,91
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,080104
|-7,84
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047836
|-7,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013554
|-5,91
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018673
|-5,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,057887
|-5,24
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,025985
|-5,07
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011152
|-5,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,018054
|-8,75
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,012558
|-8,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019012
|-7,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,026961
|-7,70
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013480
|-6,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,030397
|-3,54
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034709
|-3,30
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032135
|-2,17
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,032583
|-2,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020394
|-2,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026245
|-0,02
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021617
|-0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066555
|-0,01
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022846
|-0,01
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023690
|-0,01
Kaynak: AA
Etiketler : BNP Paribas, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ekonomi
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Ekonomi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ekonomi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum