Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,060574 -0,49 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

18.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,060574-0,49
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,032331-0,46
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,022117-0,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070414-0,38
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040557-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015247-0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,025307-3,76
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,019579-2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,031795-2,03
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023179-1,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,056746-1,59
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,019933-1,86
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013305-1,84
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,039738-1,45
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,062404-1,25
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,017263-1,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,017263-4,38
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,012014-4,33
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,018258-3,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,025895-3,95
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013079-2,97
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,020100-1,44
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,033402-1,43
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,032314-1,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,035720-1,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,031679-1,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : BNP Paribas, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Erdoğan Ekonomi
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Ekonomi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Ekonomi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Ekonomi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Ekonomi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Ekonomi
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü