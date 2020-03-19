BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
19.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:26
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,064709
|-3,69
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,087298
|-3,45
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,098805
|-3,44
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,067997
|-3,43
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,069908
|-3,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015024
|-1,46
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013994
|-1,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,025204
|-8,44
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,028636
|-4,49
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024600
|-2,79
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058892
|-2,40
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,058568
|-2,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051164
|-3,56
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,069090
|-2,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,056880
|-1,51
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,013120
|-1,39
|Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF
|0,015837
|-1,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,022943
|-2,03
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011916
|-0,82
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,017131
|-0,76
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,021233
|-0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,025272
|-0,34
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi