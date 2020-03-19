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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064709 -3,69 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

19.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:26
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,064709-3,69
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,087298-3,45
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,098805-3,44
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067997-3,43
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,069908-3,39
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015024-1,46
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013994-1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,025204-8,44
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,028636-4,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,024600-2,79
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,058892-2,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,058568-2,40
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051164-3,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,069090-2,52
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,056880-1,51
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,013120-1,39
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,015837-1,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022943-2,03
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011916-0,82
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,017131-0,76
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,021233-0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,025272-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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