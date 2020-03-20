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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071215 -2,00 Garanti Em. Hay. K.B.A.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,071215-2,00
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039827-1,94
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,031864-1,81
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,059697-1,77
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,067782-1,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014902-0,81
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013990-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,027707-3,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,024055-2,22
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,089228-1,08
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,066616-1,03
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,016395-0,98
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033850-4,37
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016406-3,32
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,016258-3,30
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,017423-3,29
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017845-3,21
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,016998-0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,011829-0,73
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,013006-0,56
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,025731-0,36
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,018144-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,030534-0,78
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,034871-0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,034823-0,39
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,033399-0,37
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,020637-0,37

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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