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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065081 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

23.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:14
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065081-0,99
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067612-0,95
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,060269-0,28
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,067136-0,22
NN Hay. Em. Değ. EYF0,055572-0,17
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,038269-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013927-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,051047-0,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022818-0,31
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,020413-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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