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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,031473 -0,54 Garanti Em. Hay. K.B.A.

24.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:56
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,031473-0,54
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,039998-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,074298-0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,057331-0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,069621-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,014897-0,77
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013848-0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,027869-5,86
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,037893-5,10
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,015409-2,73
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,015967-2,70
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,024977-2,65
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,109154-2,25
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,061014-2,19
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,075288-2,17
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,025479-2,05
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,068765-1,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,018392-0,18
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,020223-0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018478-0,17
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,026114-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Araç, Ekonomi

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