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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067621 -0,47 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

26.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067621-0,47
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,065018-0,43
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,060070-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013856-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,053877-0,45
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,022875-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,021032-0,31
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,080997-0,23
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023857-0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016148-0,93
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,022573-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,023608-0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,061417-0,17
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF0,111560-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022608-1,08
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,011806-0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

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