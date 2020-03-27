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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,041737 -0,60 Garanti Em. Hay. K.B.A.

27.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:48
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,041737-0,60
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040235-0,58
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,073323-0,57
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,065189-0,55
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,019156-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,018518-0,75
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018282-0,74
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016730-0,74
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017623-0,73
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016874-0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi

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