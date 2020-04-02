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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,066919 -1,10 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A.

02.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:06
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,066919-1,10
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036057-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,102331-0,91
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,069594-0,90
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,070278-0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,015357-0,25
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013606-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,027177-1,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,030401-1,85
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,053597-1,11
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,070584-0,95
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,094702-0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,073054-1,62
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,053776-1,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,116491-1,08
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,064927-1,03
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023422-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019379-0,64
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013461-0,63
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020259-0,48
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014153-0,41
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,026824-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

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