BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038457 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.
03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:12
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,038457
|-1,00
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010764
|-0,97
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054499
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,066370
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,101504
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062976
|-0,80
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025198
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064394
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,115538
|-0,82
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF
|0,016581
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,079928
|-0,66
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023284
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014188
|-0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020234
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021052
|-0,07
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,028726
|-0,07
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,021046
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,033442
|-0,01
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038023
|-0,01
Kaynak: AA