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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038457 -1,00 Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç.

03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038457-1,00
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010764-0,97
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,054499-0,83
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,066370-0,82
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,101504-0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,062976-0,80
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025198-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,064394-0,82
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,115538-0,82
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,016581-0,66
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,079928-0,66
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023284-0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014188-0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,020234-0,12
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,021052-0,07
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,028726-0,07
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,021046-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,033442-0,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,038023-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

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