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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068770 -1,49 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

06.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068770-1,49
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066177-1,48
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,038717-1,40
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,053884-1,13
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,069017-1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,013648-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,041357-0,83
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,027554-0,78
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025053-0,58
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,102079-0,14
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,023952-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,017294-1,90
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016280-1,90
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,016133-1,90
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017708-1,80
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,016567-1,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

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