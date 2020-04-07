BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053226 -1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:34
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,053226
|-1,22
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,065170
|-1,11
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010620
|-1,03
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,068319
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099927
|-0,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016516
|-0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017210
|-0,30
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017057
|-0,28
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017905
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017409
|-0,26
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi