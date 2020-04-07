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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,053226 -1,22 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

07.04.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:34
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,053226-1,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,065170-1,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010620-1,03
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,068319-1,01
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,099927-0,88
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,016516-0,31
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017210-0,30
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017057-0,28
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,017905-0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,017409-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi

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