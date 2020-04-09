BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010451 -0,30 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.
09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010451
|-0,30
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048473
|-0,14
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,059581
|-0,13
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,018912
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,075770
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032953
|-1,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075990
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017605
|-0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016493
|-0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,017520
|-0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017156
|-0,19
Kaynak: AA