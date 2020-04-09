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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010451 -0,30 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,010451-0,30
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,048473-0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,059581-0,13
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,018912-0,13
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,075770-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,032953-1,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,075990-0,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,017605-0,21
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016493-0,21
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,017520-0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017156-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Araç, Ekonomi
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