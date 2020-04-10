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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fonu şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,023659 -0,47 (Not: Analiz içerikleri fonbul.

10.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:54
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fonu şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,023659-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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Ekonomi Manşet

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