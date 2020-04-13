BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010965 -0,97 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.
13.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:40
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010965
|-0,97
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092184
|-0,67
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,057508
|-0,32
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,068941
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,069786
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014010
|-0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033665
|-1,48
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029705
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,085224
|-0,36
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,016262
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,123925
|-0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,069036
|-0,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077498
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023491
|-0,71
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012172
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014958
|-0,13
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014434
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,021635
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,035120
|-0,52
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi