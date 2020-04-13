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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010965 -0,97 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

13.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,010965-0,97
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,092184-0,67
NN Hay. Em. Değ. EYF0,057508-0,32
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,068941-0,27
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,069786-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,014010-0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,033665-1,48
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,029705-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,085224-0,36
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016262-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,123925-0,31
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,069036-0,31
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,077498-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,023491-0,71
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,012172-0,13
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014958-0,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,014434-0,03
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,021635-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,035120-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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