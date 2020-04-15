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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070333 -0,63 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

15.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,070333-0,63
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040582-0,52
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,031133-0,40
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,073320-0,39
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,108856-0,38
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037937-0,37
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,073068-0,35
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,107484-0,34
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,056751-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,019699-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi
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