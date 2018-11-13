Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028516
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,052509
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,048567
|0,76
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,014819
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043141
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,013001
|3,52
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012968
|1,62
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012766
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013083
|1,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013234
|1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016433
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010592
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014312
|0,03
| Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011514
|0,02
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014414
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,047462
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035281
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,048312
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,016868
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019714
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Araç,Aviva