Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028741
|0,79
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017069
|0,73
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021838
|0,73
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,051987
|0,73
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,014956
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012960
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011679
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016668
|1,82
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017138
|1,58
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081048
|1,49
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056578
|1,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050417
|1,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,086932
|1,08
| BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013314
|1,07
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013097
|1,02
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012894
|1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018036
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009752
|0,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013625
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019682
|0,33
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014515
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,014851
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018496
|0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051501
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019729
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,048764
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035307
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)