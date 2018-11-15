Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,021948
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,024161
|0,49
| BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,023982
|0,49
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017151
|0,48
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF
|0,045622
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012996
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011683
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017284
|0,85
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044244
|0,81
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,091948
|0,72
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081630
|0,72
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,102382
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,036408
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,012946
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018148
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013808
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,027909
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019825
|0,73
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013718
|0,68
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014078
|0,68
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010083
|0,54
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015663
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,047539
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035337
|0,08
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018510
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,016892
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050794
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)