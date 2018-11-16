Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029181
|1,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015161
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049434
|0,82
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017281
|0,76
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,052572
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028496
|1,16
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,066845
|0,32
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,094917
|0,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,021812
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064883
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014201
|1,54
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013246
|1,46
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013093
|1,41
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013535
|1,38
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013406
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015735
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009783
|0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016790
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010116
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020307
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023020
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019756
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022734
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,048831
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050829
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035361
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)