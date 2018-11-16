16 Kasım 2018, 15:10
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 1,38 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029181 1,38
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015161 0,89
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,049434 0,82
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017281 0,76
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,052572 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028496 1,16
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066845 0,32
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094917 0,30
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021812 0,29
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064883 0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014201 1,54
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013246 1,46
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013093 1,41
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013535 1,38
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013406 1,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015735 0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009783 0,45
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016790 0,42
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010116 0,33
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,020307 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023020 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019756 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,022734 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048831 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050829 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035361 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
16 Kasım 2018 Cuma 15:10