20 Kasım 2018, 14:21
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057070 0,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057070 0,29
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,041518 0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059864 0,25
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,036882 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017152 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013067 0,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011609 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057421 1,00
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016973 0,98
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017426 0,97
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067472 0,94
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022016 0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015298 0,72
NN Hay. Em. Karma EYF 0,088033 0,64
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010186 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018283 0,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014423 0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014366 0,57
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,020184 0,49
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014552 0,48
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010143 0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018400 0,37
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,013828 0,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022107 0,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022278 0,31
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022694 0,30
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013926 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035458 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048963 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,016370 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,050969 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,051618 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
20 Kasım 2018 Salı 14:21