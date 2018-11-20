Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057070
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,041518
|0,28
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059864
|0,25
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036882
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017152
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013067
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011609
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057421
|1,00
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016973
|0,98
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017426
|0,97
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,067472
|0,94
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,022016
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,015298
|0,72
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,088033
|0,64
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010186
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,018283
|0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014423
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014366
|0,57
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020184
|0,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014552
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010143
|0,38
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018400
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013828
|0,31
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022107
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022278
|0,31
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,022694
|0,30
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013926
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035458
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,048963
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,016370
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,050969
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051618
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)