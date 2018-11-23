Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028685
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,022553
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049078
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055071
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,051938
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,012967
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039528
|0,46
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,091156
|0,19
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017128
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023301
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,053315
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012497
|0,36
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013524
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012866
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,016650
|0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013038
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015788
|0,15
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011677
|0,10
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,017461
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,010724
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011068
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,054940
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051722
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022841
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049063
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,016981
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)