Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028791
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,049234
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,043700
|0,31
| BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. EYF
|0,045829
|0,31
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015127
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013001
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023526
|0,97
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016750
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050801
|0,75
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017229
|0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044102
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013587
|0,47
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016410
|0,46
|MetLife Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,022880
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF
|0,017120
|0,45
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,056656
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011104
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016997
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009584
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,020518
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016934
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051830
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019891
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049164
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035603
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017015
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)