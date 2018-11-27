Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053659
|1,45
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029190
|1,39
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,032714
|1,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,052599
|1,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015170
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013068
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011569
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017515
|1,66
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023910
|1,63
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054095
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,044576
|1,07
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016922
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014221
|2,07
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013268
|2,05
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013569
|1,58
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013439
|1,56
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013576
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014327
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013614
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019638
|0,32
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009609
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011116
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019905
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049198
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035627
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051208
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,048757
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)