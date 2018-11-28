Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018193
|0,10
| BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,024299
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,026111
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022279
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017275
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027182
|0,71
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039474
|0,59
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023915
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011658
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013380
|0,38
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013871
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,027575
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,013308
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014406
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013659
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017019
|0,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019699
|0,31
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020192
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018669
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,051987
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035651
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049231
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,047892
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)