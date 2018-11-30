Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029360
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,052884
|0,56
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056624
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053912
|0,53
| BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,024406
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013134
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024367
|1,38
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017751
|1,28
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065949
|1,23
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017128
|1,22
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,067960
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,089513
|1,04
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010226
|0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013527
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013199
|0,74
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012912
|0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014693
|1,06
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009747
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020180
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013984
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017262
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018694
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049297
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051310
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022946
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052056
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)