Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017365
|0,34
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018259
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,050356
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019494
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017289
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013168
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011545
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040306
|1,60
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019591
|0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030674
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,068307
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058040
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010197
|2,09
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,013581
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012657
|0,44
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,089902
|0,43
|NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF
|0,011947
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014811
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017596
|0,59
|Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011731
|0,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014052
|0,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020262
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018734
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019987
|0,21
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049400
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051416
|0,21
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022993
|0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)