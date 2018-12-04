Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,039542
|1,36
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,042180
|1,25
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,052211
|1,25
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,069163
|1,23
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,051573
|1,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011562
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032404
|1,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027853
|1,90
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054806
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051992
|0,13
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,096949
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089666
|2,31
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064031
|1,64
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048373
|1,44
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,058696
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043745
|1,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017637
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016472
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011280
|0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020345
|0,41
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014108
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,021719
|0,60
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,021529
|0,59
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022073
|0,56
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,021549
|0,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013479
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018074
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020001
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018747
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051451
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052097
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)