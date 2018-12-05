Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,064059
|1,96
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF
|0,058759
|1,91
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059006
|1,72
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033387
|1,69
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,040983
|1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011619
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032913
|1,57
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040358
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028624
|1,42
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064528
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059042
|0,59
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048638
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043941
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,017940
|1,72
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017758
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015287
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016504
|0,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014682
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022303
|2,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,013835
|2,64
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022118
|2,64
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,013936
|2,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,022885
|2,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017117
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020015
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023024
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049467
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051486
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)