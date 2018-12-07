07 Aralık 2018, 14:41
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018307 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018307 0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017418 0,09
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,054980 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050492 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032718 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,056331 0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010250 0,10
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,018665 0,08
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,027713 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,012684 0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011164 0,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010279 0,04
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014581 0,03
Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014706 0,01
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011776 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024031 0,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021157 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022717 0,27
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023143 0,26
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014094 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052327 0,12
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018792 0,11
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020045 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035873 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049083 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Aviva
07 Aralık 2018 Cuma 14:41