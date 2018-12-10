Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017459
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019618
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,055092
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,050589
|0,19
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018334
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013110
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016935
|1,46
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,017314
|1,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,051267
|1,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,081438
|1,13
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,102823
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011679
|1,42
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,089570
|1,18
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087929
|0,78
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010098
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,022949
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014033
|0,40
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020258
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018588
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014799
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015300
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
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|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049651
|0,23
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051671
|0,22
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020089
|0,22
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052441
|0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035950
|0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)