10 Aralık 2018, 14:21
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017459 0,24 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,017459 0,24
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,019618 0,20
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,055092 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF 0,050589 0,19
Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018334 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013110 0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016935 1,46
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017314 1,20
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051267 1,15
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081438 1,13
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,102823 1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011679 1,42
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089570 1,18
NN Hay. Em. Karma EYF 0,087929 0,78
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010098 0,69
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022949 0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014033 0,40
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020258 0,39
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,018588 0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014799 0,22
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015300 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049651 0,23
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051671 0,22
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020089 0,22
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052441 0,22
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,035950 0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:21