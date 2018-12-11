Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018460
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017299
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017471
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,055128
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,050617
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF
|0,013688
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,027764
|0,10
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,032991
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,022294
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,012310
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020103
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,035974
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018157
|0,07
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052475
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049683
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
11 Aralık 2018 Salı 14:04